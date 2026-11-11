Церемония организована без отдельной гражданской панихиды. Как ранее объясняла дочь актрисы Ольга Шукшина, семья решила ограничиться церковным отпеванием и прощанием с близкими. После этого артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет. Последние недели жизни она провела в больнице из-за серьёзных проблем с сердцем. Всенародную известность ей принесли фильмы «Калина красная», «Печки-лавочки» и «Вам и не снилось…». Ранее Life.ru сообщал, что актрису похоронят рядом с Василием Шукшиным спустя 52 года после его смерти. Писатель и режиссёр ушёл из жизни в октябре 1974 года во время съёмок фильма «Они сражались за Родину».