Путин прислал венок на прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
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Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Траурные мероприятия проходят 11 ноября в Москве, в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
В Москве прощаются с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Видео © Life.ru
Церемония организована без отдельной гражданской панихиды. Как ранее объясняла дочь актрисы Ольга Шукшина, семья решила ограничиться церковным отпеванием и прощанием с близкими. После этого артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.
Ещё 9 ноября Путин направил родным и близким Федосеевой-Шукшиной телеграмму с соболезнованиями. Глава государства назвал её замечательной актрисой и искренним, обаятельным человеком, отметив самобытный талант, внутреннюю силу и достоинство артистки.
Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет. Последние недели жизни она провела в больнице из-за серьёзных проблем с сердцем. Всенародную известность ей принесли фильмы «Калина красная», «Печки-лавочки» и «Вам и не снилось…». Ранее Life.ru сообщал, что актрису похоронят рядом с Василием Шукшиным спустя 52 года после его смерти. Писатель и режиссёр ушёл из жизни в октябре 1974 года во время съёмок фильма «Они сражались за Родину».