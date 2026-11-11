В Москве проходит прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, ушедшей из жизни в возрасте 88 лет. Церемония организована в закрытом режиме, без свободного доступа для широкой публики.

В Москве прощаются с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Видео © Life.ru

Траурные мероприятия проходят 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, расположенном в Брюсовом переулке. На 11:00 было назначено отпевание, а на полдень — прощание. Время и место ранее сообщила дочь артистки Ольга Шукшина.

После церемонии актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с её супругом, писателем и режиссёром Василием Шукшиным. Он скончался в октябре 1974 года во время съёмок фильма «Они сражались за Родину».

Лидия Федосеева-Шукшина оставила заметный след в отечественном кинематографе. Зрители помнят её по картинам «Калина красная», «Печки-лавочки», «12 стульев», «Вам и не снилось…» и «Они сражались за Родину». В 1984 году актрисе присвоили звание народной артистки РСФСР.