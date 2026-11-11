В Москве началась церемония прощания с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной
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В Москве проходит прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, ушедшей из жизни в возрасте 88 лет. Церемония организована в закрытом режиме, без свободного доступа для широкой публики.
В Москве прощаются с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Видео © Life.ru
Траурные мероприятия проходят 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, расположенном в Брюсовом переулке. На 11:00 было назначено отпевание, а на полдень — прощание. Время и место ранее сообщила дочь артистки Ольга Шукшина.
После церемонии актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с её супругом, писателем и режиссёром Василием Шукшиным. Он скончался в октябре 1974 года во время съёмок фильма «Они сражались за Родину».
Лидия Федосеева-Шукшина оставила заметный след в отечественном кинематографе. Зрители помнят её по картинам «Калина красная», «Печки-лавочки», «12 стульев», «Вам и не снилось…» и «Они сражались за Родину». В 1984 году актрисе присвоили звание народной артистки РСФСР.
О смерти Федосеевой-Шукшиной стало известно 7 ноября. Артистка ушла из жизни вечером предыдущего дня в московской больнице, куда попала в середине октября из-за проблем с сердцем. Ранее Life.ru рассказывал о реакции Светланы Немоляевой на смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса с горечью отметила, что вместе с уходящими коллегами постепенно исчезает целое поколение советского кинематографа.