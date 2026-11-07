Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева с горечью высказалась о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам актрисы, вместе с её уходом отечественное кино теряет представителей целого поколения выдающихся артистов. В беседе с NEWS.ru Немоляева особо отметила естественность и искренность, с которыми покойная коллега воплощала своих героинь на экране.

«Она была всегда очень правдива, очень естественна. Поколение уходит, никого не остаётся, и её не стало. Пусть земля ей будет пухом и царство ей небесное», — сказала артистка.

Немоляева также вспомнила Василия Шукшина, назвав писателя, режиссёра и актёра гениальным человеком. При этом она подчеркнула, что Лидия Николаевна обладала собственным ярким дарованием. По мнению Немоляевой, индивидуальность Федосеевой-Шукшиной проявлялась во всём — от внешности и характера до особой манеры существования в кадре.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась вечером 6 ноября в московской больнице в возрасте 88 лет. Последние недели актриса находилась под наблюдением врачей из-за сердечной недостаточности. По данным SHOT, состояние народной артистки РСФСР оставалось тяжёлым, ей требовалась искусственная вентиляция лёгких. О смерти матери 7 ноября сообщила Мария Шукшина.

Ранее Life.ru сообщил, что отпевание Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в центре Москвы. Начало богослужения назначено на 11:00. Первоначально семья рассматривала возможность проведения церемонии прощания 10 ноября в Кунцеве, однако позднее уточнила планы. Артистку намерены похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным, который ушёл из жизни в 1974 году.