К вопросу о мемориальной доске Лидии Федосеевой-Шукшиной в Москве могут вернуться через десять лет. Такой срок назвал депутат Мосгордумы и народный артист России Евгений Герасимов в ответ на вопрос РИА «Новости».

По общему правилу в столице мемориальные доски устанавливают не раньше чем через десять лет после смерти человека. Для отдельных категорий предусмотрены исключения. Герасимов говорил о сроке, когда можно вернуться к обсуждению. Решения об установке он не объявлял.