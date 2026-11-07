Вопрос об увековечении памяти Федосеевой-Шукшиной в Москве рассмотрят позже
В Москве мемориальную доску Федосеевой-Шукшиной могут установить спустя 10 лет
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К вопросу о мемориальной доске Лидии Федосеевой-Шукшиной в Москве могут вернуться через десять лет. Такой срок назвал депутат Мосгордумы и народный артист России Евгений Герасимов в ответ на вопрос РИА «Новости».
По общему правилу в столице мемориальные доски устанавливают не раньше чем через десять лет после смерти человека. Для отдельных категорий предусмотрены исключения. Герасимов говорил о сроке, когда можно вернуться к обсуждению. Решения об установке он не объявлял.
О смерти актрисы 7 ноября сообщила её дочь Мария Шукшина. Федосеевой-Шукшиной было 88 лет. Звание народной артистки РСФСР она получила в 1984 году. Среди её самых известных работ — роли в «Калине красной» и «Печках-лавочках».