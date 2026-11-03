Более 10 тысяч незнакомцев приехали на свадьбу 24-летнего китайца Сюй Чэнхуна, который опасался остаться без гостей из-за отсутствия близких родственников. Молодой человек опубликовал приглашение в соцсетях, рассчитывая собрать хотя бы несколько человек, однако его просьба неожиданно стала вирусной. Об этом сообщает Daily Mail.

Более 10 тысяч незнакомцев пришли на свадьбу сироты в Китае. Видео © X / Xie Feng

Свадьба состоялась 31 октября в горной деревне провинции Юньнань. Жених рано потерял отца, а после повторного замужества матери воспитывался вместе со старшим братом у бабушки. Позднее умерла и она, поэтому к моменту женитьбы у Сюя практически не осталось близких родственников.

Незадолго до торжества молодой человек опубликовал видео в китайской соцсети Douyin с просьбой к незнакомцам прийти на свадьбу и заполнить пустующие места за столами. При этом он попросил гостей не приносить традиционные денежные подарки.

Однако пользователи не только откликнулись на приглашение, но и организовали масштабную поддержку молодожёнов. Незнакомцы привезли бытовую технику, продукты и украшения, а профессиональные повара бесплатно приготовили праздничные блюда. Один из блогеров подарил паре 9999 роз.

Желающих поздравить жениха и его избранницу Ло Чуй оказалось настолько много, что местным властям пришлось перенести торжество на большую площадь. Люди добирались в деревню на автомобилях, поездах и самолётах из разных уголков Китая.

Особенно трогательным оказался поступок отца невесты. Мужчина вернул молодожёнам выкуп за невесту в размере 128 тысяч юаней, посчитав, что деньги нужнее молодой семье для начала совместной жизни.

Ранее Life.ru сообщал о необычной свадьбе в Китае, где жених одновременно устроил праздник для бывшей возлюбленной. Мужчина организовал свадебное торжество на первом этаже здания, а этажом выше проходил праздник по случаю 100 дней со дня рождения его ребёнка от другой женщины. Обман раскрылся после случайной встречи родственников, что привело к ссоре и вызову полиции.