Бойкот забыли ради защиты от дронов: Ирландию уличили в закупке израильской техники
Полиция Ирландии закупила израильские антидроновые системы несмотря на бойкот
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ирландская полиция закупила системы борьбы с беспилотниками израильского производства, несмотря на прежнее обещание властей отказаться от приобретения военной техники у Израиля. Об этом сообщило издание The Journal, изучившее оснащение сил безопасности страны.
Речь идёт о системах компании Sentrycs, которые приобрели для охраны мероприятий в рамках председательства Ирландии в Совете Евросоюза. Оборудование установили на крышах зданий, чтобы не допускать проникновения беспилотников в закрытые воздушные зоны.
По данным журналистов, технику закупили через американского поставщика. Однако сами системы были разработаны и произведены в Израиле. В 2025 году Sentrycs перешла под контроль американской корпорации Ondas, но сохранила офис в Тель-Авиве.
Оборудование используют специальные подразделения ирландской полиции, в том числе сотрудники вооружённых групп поддержки, прошедшие дополнительную подготовку. Журналисты заметили такие комплексы ещё в июле на мероприятиях в Университетском колледже Корка. Собеседники издания утверждают, что системы рекомендовали американские специалисты, назвавшие их одними из лучших в своём классе.
При этом в августе 2024 года Михол Мартин, занимавший тогда посты министра иностранных дел и обороны, обещал прекратить закупки израильского военного оборудования. Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта в секторе Газа и консультативного заключения Международного суда ООН о незаконности израильского присутствия на оккупированных палестинских территориях. С января 2025 года Мартин возглавляет правительство Ирландии.
Как отмечают СМИ, прежнее обещание касалось прежде всего военных закупок. Распространялся ли этот принцип на приобретение оборудования национальной полицией, пока неясно. В самой полиции отказались комментировать сделку и её стоимость, сославшись на вопросы национальной безопасности. Компания Sentrycs также не ответила на запрос журналистов.
Ранее Life.ru сообщал о планах Германии закупить 48 мобильных противодронных комплексов GARMR из-за задержек поставок зенитных установок Skyranger. Новая техника должна временно восполнить нехватку средств противовоздушной обороны Бундесвера, в том числе в немецкой бригаде, размещённой в Литве. При этом Берлин не отказывается от масштабной программы закупки Skyranger, стоимость которой оценивается в девять миллиардов евро.