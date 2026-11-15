Ирландская полиция закупила системы борьбы с беспилотниками израильского производства, несмотря на прежнее обещание властей отказаться от приобретения военной техники у Израиля. Об этом сообщило издание The Journal, изучившее оснащение сил безопасности страны.

Речь идёт о системах компании Sentrycs, которые приобрели для охраны мероприятий в рамках председательства Ирландии в Совете Евросоюза. Оборудование установили на крышах зданий, чтобы не допускать проникновения беспилотников в закрытые воздушные зоны.

По данным журналистов, технику закупили через американского поставщика. Однако сами системы были разработаны и произведены в Израиле. В 2025 году Sentrycs перешла под контроль американской корпорации Ondas, но сохранила офис в Тель-Авиве.

Оборудование используют специальные подразделения ирландской полиции, в том числе сотрудники вооружённых групп поддержки, прошедшие дополнительную подготовку. Журналисты заметили такие комплексы ещё в июле на мероприятиях в Университетском колледже Корка. Собеседники издания утверждают, что системы рекомендовали американские специалисты, назвавшие их одними из лучших в своём классе.

При этом в августе 2024 года Михол Мартин, занимавший тогда посты министра иностранных дел и обороны, обещал прекратить закупки израильского военного оборудования. Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта в секторе Газа и консультативного заключения Международного суда ООН о незаконности израильского присутствия на оккупированных палестинских территориях. С января 2025 года Мартин возглавляет правительство Ирландии.

Как отмечают СМИ, прежнее обещание касалось прежде всего военных закупок. Распространялся ли этот принцип на приобретение оборудования национальной полицией, пока неясно. В самой полиции отказались комментировать сделку и её стоимость, сославшись на вопросы национальной безопасности. Компания Sentrycs также не ответила на запрос журналистов.