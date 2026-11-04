Литва подписала контракт на приобретение морских минных систем Blocker у финской компании Forcit. Соглашение заключило Агентство оборонных ресурсов при Минобороны республики, сообщили в ведомстве 4 ноября. Стоимость закупки и количество систем не раскрыты.

Министр обороны Робертас Каунас назвал морские мины важной частью обороны страны и обеспечения безопасности на Балтике. По его словам, Литва намерена согласовывать действия с другими покупателями системы.

«Мы не единственные, кто приобретает эту систему мин, поэтому будем координировать действия и обеспечивать совместимость с союзниками», — сказал министр.

Закупка проходит в рамках инициативы Naval Mines Cooperation под руководством Финляндии. Она предусматривает совместное приобретение морских минных систем, сотрудничество в логистике, подготовке специалистов и проведении учений на протяжении всего срока эксплуатации.

Первоначальный этап общего контракта охватывает Финляндию, Германию, Данию, Литву и Норвегию. Его совокупную стоимость компания оценивала в сотни миллионов евро — эта сумма относится ко всему соглашению, а не отдельно к литовской закупке.

Ранее сообщалось, что Москва обеспокоена заявлениями представителей НАТО о намерении превратить Балтийское море во внутреннюю акваторию альянса. Российская сторона также отмечает усиление военной активности западных государств в регионе.