В МИД РФ выразили обеспокоенность заявлениями НАТО о Балтийском море

Москва обеспокоена заявлениями представителей НАТО о намерении превратить Балтийское море во внутреннюю акваторию альянса. Российская сторона также отмечает усиление военной активности западных государств в регионе. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, пишет РИА «Новости».

По словам дипломата, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО западные политики стали чаще говорить о Балтике как о пространстве, находящемся под контролем альянса. В российском внешнеполитическом ведомстве считают подобные заявления поводом для беспокойства.

«Ситуация в Балтийском море вызывает у нас глубокую озабоченность… НАТО давно говорит о своём желании сделать Балтику «внутренним морем» альянса», — сказал Масленников.

Представитель МИД подчеркнул, что активность в регионе проявляет не только Североатлантический альянс. По его оценке, Евросоюз также предпринимает шаги, направленные на усиление военного присутствия в Балтийском море.

Масленников считает, что действия европейских структур дополнительно осложняют обстановку в регионе.

Ранее Владислав Масленников сообщил, что Россия принимает ответные меры на задержания судов западными странами в Балтийском море. При этом действия Москвы могут носить асимметричный характер. По словам дипломата, государства НАТО и Евросоюза произвольно задерживают и арестовывают суда, которые следуют по общепринятым правилам международного судоходства. Подобную практику представитель российского внешнеполитического ведомства назвал «морским рэкетом».