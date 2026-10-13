Захарова: РФ готова к зеркальным мерам при захвате своих судов в Мировом океане

Россия готова применять зеркальные меры в ответ на попытки иностранных государств задерживать или захватывать суда, действующие в её интересах. Причём ответ может последовать в любой части Мирового океана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя освобождение танкера Sea Owl I.

«Россия готова отвечать зеркально на все попытки захвата или задержания судов, действующих в наших интересах, в любых частях Мирового океана», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Поводом для предупреждения стало освобождение танкера Sea Owl I, который более семи месяцев находился под ограничениями шведских властей. Судно задержали в марте у южного побережья Швеции из-за подозрений в использовании недостоверных регистрационных документов.

Шведская сторона потребовала подтвердить государственную принадлежность танкера. После продолжительной проверки власти Экваториальной Гвинеи подтвердили его регистрацию, а транспортное управление Швеции сняло запрет на эксплуатацию. Вечером 12 октября Sea Owl I покинул шведские территориальные воды и направился в сторону Латвии.

Москва неоднократно выступала против задержаний торговых судов, связанных с российскими интересами. Ранее президент Владимир Путин также предупреждал, что ответные действия России необязательно будут ограничиваться акваторией, в которой произошёл захват.

Ранее Life.ru сообщал о задержании танкера Sea Owl I у берегов шведского Треллеборга. Береговая охрана Швеции тогда заподозрила судно в использовании ложного флага. Представители ведомства объяснили вмешательство соображениями морской и экологической безопасности.