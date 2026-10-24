Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 07:24

Россия готовит ответные меры на морской рэкет в Балтийском море

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Россия принимает ответные меры на задержания судов западными странами в Балтийском море. При этом действия Москвы могут носить асимметричный характер. Об этом директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил РИА «Новости».

По словам дипломата, государства НАТО и Евросоюза произвольно задерживают и арестовывают суда, которые следуют по общепринятым правилам международного судоходства. Подобную практику представитель российского внешнеполитического ведомства назвал «морским рэкетом».

«Безусловно, принимаем надлежащие контрмеры, которые могут носить в том числе асимметричный характер», — подчеркнул Масленников.

Российские дипломаты неоднократно выражали обеспокоенность ситуацией с задержаниями торговых судов на Балтике. В Москве считают, что подобные действия западных государств создают препятствия для морских перевозок и усиливают напряжённость в регионе.

Посольство РФ предупредило о возможных задержаниях судов Данией на Балтике
Посольство РФ предупредило о возможных задержаниях судов Данией на Балтике

Ранее Life.ru сообщал, что Россия готова применять зеркальные меры в ответ на попытки захвата или задержания судов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ответные действия могут последовать в любой части Мирового океана. Такое предупреждение прозвучало на фоне ситуации с танкером Sea Owl I, ранее задержанным шведскими властями.

Больше новостей о международных отношениях и внешней политике России читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Блинов
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar