Посольство РФ предупредило о возможных задержаниях судов Данией на Балтике

Дания может начать задерживать суда, перевозящие российские грузы, в Балтийском море. Такую возможность допускают в посольстве РФ в Копенгагене, отмечая, что датские власти ранее поддерживали аналогичные действия других стран НАТО. Об этом российские дипломаты сообщили «Известиям».

«Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны. Даётся понять, что ведётся подготовка таких по сути пиратских операций», — заявили в диппредставительстве.

В посольстве выразили обеспокоенность обстановкой в Балтийском море. По оценке дипломатов, любое силовое действие в отношении судов способно спровоцировать серьёзное обострение ситуации.

«Любая провокация может обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями», — предупредили в дипмиссии.