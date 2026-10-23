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Опубликовано 23 октября, 02:10

Посольство РФ предупредило о возможных задержаниях судов Данией на Балтике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Дания может начать задерживать суда, перевозящие российские грузы, в Балтийском море. Такую возможность допускают в посольстве РФ в Копенгагене, отмечая, что датские власти ранее поддерживали аналогичные действия других стран НАТО. Об этом российские дипломаты сообщили «Известиям».

«Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны. Даётся понять, что ведётся подготовка таких по сути пиратских операций», — заявили в диппредставительстве.

В посольстве выразили обеспокоенность обстановкой в Балтийском море. По оценке дипломатов, любое силовое действие в отношении судов способно спровоцировать серьёзное обострение ситуации.

«Любая провокация может обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями», — предупредили в дипмиссии.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Дания отказалась от соглашения с Россией по безопасности на море. Москва неоднократно предлагала датской стороне создать правовую основу для предотвращения подобных ситуаций, однако инициатива не встретила понимания.

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Артур Лапсаков
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