Литва рассчитывала получить от Евросоюза сотни миллионов евро на защиту от беспилотников, но вместо финансовой помощи услышала рекомендацию брать кредиты. Теперь в Вильнюсе недовольны не только решением Еврокомиссии, но и позицией собственного представителя в европейском ведомстве, отвечающего за оборону. Министр обороны Литвы Робертас Каунас публично выразил разочарование работой еврокомиссара Андрюса Кубилюса.

По словам главы оборонного ведомства, страны Балтии рассчитывали на более активное участие Кубилюса в решении вопроса о финансировании противодроновой защиты. В Вильнюсе считают, что представитель Литвы в Еврокомиссии должен был добиться для региона не только публичных заверений, но и реальной поддержки. При этом конкретные формы помощи, которых ожидали литовские власти, министр не уточнил.

«С учётом того, что у нас есть свой еврокомиссар, отвечающий за данную сферу, хотелось бы с его стороны большей поддержки — не только моральной и словесной», — заявил Каунас журналистам.

Причиной недовольства стал ответ Еврокомиссии на обращение Литвы, Латвии и Эстонии. Ещё в сентябре три балтийские республики запросили у Брюсселя дополнительные 500 миллионов евро на создание системы противодействия беспилотникам. Однако 29 октября Кубилюс сообщил, что ведомство рекомендовало странам воспользоваться кредитами европейской военной программы SAFE.

Еврокомиссар объяснил такое решение ограниченными возможностями бюджета Евросоюза: свободных крупных средств для дополнительного финансирования нет, а текущий бюджетный период подходит к завершению. Ответ Брюсселя вызвал недовольство и у премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса, который упрекнул Еврокомиссию в недостатке солидарности с балтийскими государствами.

Страны Балтии настаивают, что их положение требует особого подхода. Поскольку границы Литвы, Латвии и Эстонии одновременно являются внешними рубежами Евросоюза, власти этих государств считают, что Брюссель должен взять на себя дополнительные расходы по обеспечению коллективной безопасности.

Несмотря на разочарование ответом Еврокомиссии, Вильнюс не собирается отказываться от планов по развитию противодроновой обороны. Каунас подчеркнул, что отсутствие дополнительного финансирования не изменит стратегических целей страны.

«Полученный ответ не вдохновляет, не настраивает оптимистически, но это не изменит наши цели», — отметил министр.

По его словам, Литва продолжит самостоятельно вкладывать средства в защиту от беспилотников, приобретёт необходимое оборудование и намерена создать комплексную систему противодействия БПЛА. Таким образом, пока Брюссель предлагает балтийским государствам воспользоваться кредитными механизмами, Вильнюс рассчитывает решать проблему в том числе за счёт собственных ресурсов.

Ранее Life.ru писал, что советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис призвал власти страны не обострять отношения с Россией. По его мнению, Вильнюсу стоит сосредоточиться на внутренних проблемах и отказаться от намеренных провокаций в адрес Москвы. Советник подчеркнул, что резкая риторика способна лишь усилить напряжённость, поэтому литовским политикам следует действовать осторожнее.