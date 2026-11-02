Советник президента Литвы Матуленис призвал не раздражать Россию
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Литве следует уделять больше внимания внутренним вопросам и не обострять отношения с Россией. Об этом заявил советник президента страны по национальной безопасности Дейвидас Матуленис в интервью агентству ELTA.
«Мы определённо не будем намеренно провоцировать или раздражать Россию», — подчеркнул он.
По словам Матулениса, резкие заявления в адрес Москвы способны усилить напряжённость и привести к дальнейшему обострению ситуации. Поэтому литовским властям стоит избегать агрессивной риторики.
Ранее сообщалось, что Германия планирует использовать военную бригаду в Литве для радиоэлектронного наблюдения за Россией и Белоруссией. Немецкие военнослужащие намерены следить за работой радиолокационных станций и других устройств, которые передают радиосигналы. Это позволит им заранее получать сведения о военной активности в регионе.