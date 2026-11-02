Литве следует уделять больше внимания внутренним вопросам и не обострять отношения с Россией. Об этом заявил советник президента страны по национальной безопасности Дейвидас Матуленис в интервью агентству ELTA.

«Мы определённо не будем намеренно провоцировать или раздражать Россию», — подчеркнул он.

По словам Матулениса, резкие заявления в адрес Москвы способны усилить напряжённость и привести к дальнейшему обострению ситуации. Поэтому литовским властям стоит избегать агрессивной риторики.