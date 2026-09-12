Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на «Челленджере» в США

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место по итогам короткой программы в соревновании спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде (штат Массачусетс). За своё выступление российская пара получила от судей 70,39 балла.

Второе место после короткой программы занимают представители Армении Карина Акопова и Никита Рахманин с результатом 68,03 балла. Замыкают тройку лидеров американские фигуристы Одри Шин и Спенсер Акира Хоу, набравшие 67,25 балла.

Турнир John Nicks Pairs International проходит с 11 по 12 сентября и включает соревнования как среди юниорских, так и среди взрослых пар. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Произвольная программа, которая определит итоговые места и победителей турнира, будет представлена в субботу.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская фигуристка Алёна Косторная перенесла ещё одну операцию на плече и прервала тренировки. Вернуться на лёд спортсменка планирует после завершения всех этапов реабилитации.