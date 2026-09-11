Алёна Косторная перенесла ещё одну операцию на плече и прервала тренировки

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная перенесла ещё одну операцию на плече. Хирургическое вмешательство состоялось в августе, сообщила спортсменка в телеграм-канале. Из-за операции 23-летняя фигуристка временно выбыла из тренировочного процесса. Сейчас она проходит длительную реабилитацию.

«Как вы уже, наверно, заметили, в последнее время я выпала из тренировочного процесса. К сожалению, в августе я перенесла ещё одну операцию на плече и сейчас прохожу через сложное и длительное восстановление», — написала Косторная.

Вернуться на лёд спортсменка планирует после завершения всех этапов реабилитации. Входить в тренировочный режим и восстанавливать форму она будет постепенно. С 2023 года Косторная выступает в парном катании вместе с Георгием Куницей. В августе того же года фигуристы поженились, а 28 сентября 2025 года у них родился сын Дмитрий.

До перехода в парное катание Косторная стала чемпионкой Европы 2020 года и выиграла Финал Гран-при ISU сезона-2019/20.

Ранее Life.ru писал, что олимпийская чемпионка Алина Загитова намерена начать тренерскую карьеру и работать с молодыми фигуристами. При этом своей задачей она считает не только подготовку спортсменов к победам, но и сохранение их психологического и физического здоровья.