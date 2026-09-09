Загитова заявила, что планирует начать тренерскую карьеру

Олимпийская чемпионка Алина Загитова намерена начать тренерскую карьеру и работать с молодыми фигуристами. При этом своей задачей она считает не только подготовку спортсменов к победам, но и сохранение их психологического и физического здоровья. Об этом Загитова рассказала в интервью ТАСС.

«Я много чего добилась в спорте на практике. Но в дальнейшем я планирую тренировать, работать со спортсменами, и это всё мне понадобится», — заявила фигуристка.

По словам Загитовой, будущему тренеру важно думать не только о результатах воспитанников. Олимпийская чемпионка подчеркнула, что молодым спортсменам необходимо помогать справляться с нагрузками так, чтобы большой спорт не разрушительно сказывался на их здоровье и психологическом состоянии.

К новой роли Загитова готовится в том числе через образование. В Президентской академии она защитила магистерскую работу о продюсировании развлекательных проектов федерального телеканала на примере «Ледникового периода». Другая её научная работа была посвящена психологической подготовке фигуристов-одиночников на этапе высоких спортивных достижений. Спортсменка пояснила, что выбирала темы, связанные с её собственным практическим опытом.

Планы Загитовой напрямую связаны и с её проектом в Казани. 30 августа олимпийская чемпионка приняла участие в торжественном открытии школы на базе нового Центра фигурного катания Татарстана. По её словам, в проекте предусмотрено 26 тренерских позиций, а заниматься смогут 192 спортсмена. При этом на момент открытия ещё продолжалось юридическое оформление школы и согласование штатного расписания.

Загитова приостановила участие в соревнованиях в 2019 году. В её активе золото Олимпиады-2018, чемпионата мира и Европы, а также победа в финале Гран-при.

Ранее Life.ru рассказывал, что Алина Загитова открывает собственную школу фигурного катания в Казани на базе нового спортивного центра. На церемонии олимпийская чемпионка заявила, что намерена сделать всё возможное, чтобы воспитанники школы добивались самых высоких результатов.