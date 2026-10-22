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Опубликовано 22 октября, 19:26

Бойкова и Козловский получили третий стартовый номер на Гран-при Франции

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выйдут на лёд третьими в короткой программе на первом этапе Гран-при ISU сезона-2026/27 во французском Анже. Стартовый порядок определился по итогам жеребьёвки, состоявшейся 22 октября.

Выступление российского дуэта запланировано на субботу, 24 октября. Соревнования спортивных пар начнутся в 19:00 по московскому времени, а Бойкова и Козловский представят свою программу ориентировочно в 19:20.

Произвольные прокаты состоятся в воскресенье, 25 октября. Начало соревнований пар назначено на 13:30 по московскому времени. Сам французский этап Гран-при продлится с 23 по 25 октября.

Бойкова и Козловский — чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призёры чемпионата мира 2021 года и трёхкратные чемпионы России. На этом международная программа дуэта не закончится. Следующий этап Гран-при с участием россиян запланирован на 20–22 ноября в Хельсинки, где им предстоит вновь побороться за высокие места.

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Ранее Life.ru сообщал, что Бойкова и Козловский получили французские визы для участия в Гран-при. Оформление документов завершилось 19 октября. Козловский поблагодарил болельщиков за поддержку и подтвердил готовность пары выступить в Анже.

Больше новостей о выступлениях российских фигуристов, международных турнирах и борьбе за медали — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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