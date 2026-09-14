Бойкова и Козловский выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии. Их фамилии появились в списке участников турнира на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут в Хельсинки 20 и 21 ноября. Ранее стало известно, что российская пара получила приглашение на этот этап.

Бойковой 24 года, Козловскому — 26 лет. Вместе спортсмены выступают в парном катании и входят в число самых титулованных российских дуэтов последних лет.

Фигуристы являются трёхкратными чемпионами России, победителями чемпионата Европы 2020 года и бронзовыми призёрами чемпионата мира 2021 года.

С сезона-2026/27 ISU допустил российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это позволило спортсменам вновь претендовать на участие в крупных турнирах.

Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями соревнований серии «Челленджер» John Nicks Pairs International, которые прошли в американском Норвуде (штат Массачусетс).