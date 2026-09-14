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Регион
Опубликовано 14 сентября, 18:40

Бойкова и Козловский выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

Обложка © ТАСС/ Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС/ Михаил Терещенко

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии. Их фамилии появились в списке участников турнира на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут в Хельсинки 20 и 21 ноября. Ранее стало известно, что российская пара получила приглашение на этот этап.

Бойковой 24 года, Козловскому — 26 лет. Вместе спортсмены выступают в парном катании и входят в число самых титулованных российских дуэтов последних лет.

Фигуристы являются трёхкратными чемпионами России, победителями чемпионата Европы 2020 года и бронзовыми призёрами чемпионата мира 2021 года.

С сезона-2026/27 ISU допустил российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это позволило спортсменам вновь претендовать на участие в крупных турнирах.

Через неделю после золота в Токио Бойкова и Козловский снова вышли в лидеры на турнире в США
Через неделю после золота в Токио Бойкова и Козловский снова вышли в лидеры на турнире в США

Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями соревнований серии «Челленджер» John Nicks Pairs International, которые прошли в американском Норвуде (штат Массачусетс).

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Полина Никифорова
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