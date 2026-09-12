Через неделю после золота в Токио Бойкова и Козловский снова вышли в лидеры на турнире в США

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали лучший результат в короткой программе на турнире John Nicks Pairs International в американском Норвуде. Российский дуэт получил за прокат 70,39 балла, следует из официального протокола соревнований.

Техническую часть выступления судьи оценили в 38,40 балла, компоненты — в 31,99. Фигуристы представили новую программу «Чёрная пантера», поставленную хореографом Роменом Агенауэром. В неё вошли тройной сальхов, подкрут и поддержка высоких уровней, выброс тройной лутц, тодес, вращение и дорожка шагов.

Второе место после короткой программы занимают выступающие за Армению Карина Акопова и Никита Рахманин — 68,03 балла. На третьей позиции расположились американцы Одри Шин и Спенсер Акира Хау. Их результат составил 67,25 балла.

Для Бойковой и Козловского это второй международный старт за неделю. На соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев они выступают в нейтральном статусе. Соответствующий допуск пара получила 7 августа.

Кроме того, российский дуэт пригласили на этап серии Гран-при в Хельсинки, который состоится 20–21 ноября. Место в заявке освободилось после снятия французской пары. Бойкова и Козловский получили приглашение как первые запасные, выполнившие необходимый технический минимум.

Ранее Life.ru рассказывал о победе Бойковой и Козловского на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. По сумме двух программ они набрали 203,66 балла, а весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар заняли российские дуэты.