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Опубликовано 6 сентября, 05:12

Российские фигуристы заняли весь пьедестал в Японии — золото у Бойковой и Козловского

Российские фигуристы Бойкова и Козловский выиграли турнир в Японии

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) во время Kinoshita Group 2026 по фигурному катанию в Токио. Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) во время Kinoshita Group 2026 по фигурному катанию в Токио. Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями турнира серии «Челленджер» в Японии в соревнованиях спортивных пар.

По итогам двух программ дуэт набрал 203,66 балла. В произвольном прокате на международном турнире Kinoshita Group Cup спортсмены получили 131,41 балла, исполнив в том числе четверной выброс.

Весь пьедестал соревнований заняли российские пары. Второе место досталось Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янчикову, которые после короткой программы находились на первой позиции. Они получили за произвольное выступление 130,25 балла, а их итоговый результат составил 202,55 балла.

Бронзовыми призёрами стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгениев. Их результат за две программы — 189,94 балла.

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Турнир в Японии стал первым соревнованием под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) для российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, после отстранения. В короткой программе 4 сентября российский фигурист Владислав Дикиджи набрал 88,79 балла и занял второе место, уступив японцу Рио Накате (96,48 балла). Он заменил Марка Кондратюка, у которого возникли проблемы с документами для нейтрального статуса.

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Андрей Бражников
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