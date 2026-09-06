Российские фигуристы заняли весь пьедестал в Японии — золото у Бойковой и Козловского

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями турнира серии «Челленджер» в Японии в соревнованиях спортивных пар.

По итогам двух программ дуэт набрал 203,66 балла. В произвольном прокате на международном турнире Kinoshita Group Cup спортсмены получили 131,41 балла, исполнив в том числе четверной выброс.

Весь пьедестал соревнований заняли российские пары. Второе место досталось Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янчикову, которые после короткой программы находились на первой позиции. Они получили за произвольное выступление 130,25 балла, а их итоговый результат составил 202,55 балла.

Бронзовыми призёрами стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгениев. Их результат за две программы — 189,94 балла.