Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 07:52

ISU снова отказал фигуристам Степановой и Букину в нейтральном статусе

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Международный союз конькобежцев (ISU) вновь отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину в получении нейтрального статуса.

Решение об отклонении апелляции спортсменов опубликовано пресс-службой организации. Этот статус необходим для участия в международных соревнованиях.

Валиева и Кондратюк проиграли спор за нейтральный статус с ISU
Валиева и Кондратюк проиграли спор за нейтральный статус с ISU

Ранее Степанова и Букин уже получили отказ от ISU, после чего решили обжаловать решение. 5 сентября стало известно, что российский дуэт подал апелляцию, однако она не привела к пересмотру позиции организации.

Больше новостей из мира фигурного катания и других видов спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar