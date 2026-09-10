ISU снова отказал фигуристам Степановой и Букину в нейтральном статусе
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Международный союз конькобежцев (ISU) вновь отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину в получении нейтрального статуса.
Решение об отклонении апелляции спортсменов опубликовано пресс-службой организации. Этот статус необходим для участия в международных соревнованиях.
Ранее Степанова и Букин уже получили отказ от ISU, после чего решили обжаловать решение. 5 сентября стало известно, что российский дуэт подал апелляцию, однако она не привела к пересмотру позиции организации.
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