ISU снова отказал фигуристам Степановой и Букину в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) вновь отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину в получении нейтрального статуса.

Решение об отклонении апелляции спортсменов опубликовано пресс-службой организации. Этот статус необходим для участия в международных соревнованиях.

Ранее Степанова и Букин уже получили отказ от ISU, после чего решили обжаловать решение. 5 сентября стало известно, что российский дуэт подал апелляцию, однако она не привела к пересмотру позиции организации.