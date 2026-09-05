ISU отказал Степановой и Букину в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину в выдаче нейтрального статуса для участия в международных турнирах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Заявка Степановой и Букина на нейтральный статус не была принята», — заявил источник агентства .

31-летняя Степанова и 32-летний Букин являются пятикратными чемпионами России, а также двукратными серебряными и трёхкратными бронзовыми призёрами чемпионатов Европы. Причины отказа официально не называются.