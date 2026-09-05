ISU отказал Степановой и Букину в нейтральном статусе
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Международный союз конькобежцев (ISU) отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину в выдаче нейтрального статуса для участия в международных турнирах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Заявка Степановой и Букина на нейтральный статус не была принята», — заявил источник агентства .
31-летняя Степанова и 32-летний Букин являются пятикратными чемпионами России, а также двукратными серебряными и трёхкратными бронзовыми призёрами чемпионатов Европы. Причины отказа официально не называются.
Ранее Life.ru рассказывал, что ISU отозвал нейтральный статус у фигуристки Камилы Валиевой спустя несколько дней после его выдачи. Также сообщалось, что Валиева и Кондратюк подали апелляции на это решение.
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