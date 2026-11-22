Российского бойца ММА Амира Алиева задержали в Париже по подозрению в изнасиловании сразу после победного поединка. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Полицейские прибыли на арену Adidas Arena вечером 20 ноября, когда там проходил турнир ARES 45. Примерно в 22:30 они задержали 27-летнего россиянина, который незадолго до этого одержал победу над бразильцем Матеусом Мальтой единогласным решением судей.

По информации издания, спортсмен не оказывал сопротивления. Его доставили в полицейский участок города Монтрей, расположенного в пригороде французской столицы.

Именно в Монтрее, согласно поступившему заявлению, за несколько дней до турнира могло произойти предполагаемое преступление. В прокуратуре Бобиньи сообщили журналистам, что вечером 21 ноября планировалось продлить срок задержания бойца.

Алиев ранее выступал в лигах ACA Young Eagles и Hardcore MMA. В его профессиональной статистике числятся 13 побед и два поражения.

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