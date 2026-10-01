Бойца муай-тай Фигейру случайно застрелили в баре Рио-де-Жанейро

Боец муай-тай Кристиано Гонсалвес Фигейра погиб после стрельбы в баре в Рио-де-Жанейро. Нападавший мог перепутать его с другим человеком, пишет Need To Know.

Вечером 27 сентября спортсмен отдыхал с друзьями в районе Марешаль Эрмес на севере города. Неизвестный подошёл к нему и несколько раз выстрелил с близкого расстояния, после чего скрылся. Фигейру доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

По словам свидетелей, стрелок разыскивал человека, который ранее напал на его сына. Предположительно, причиной ошибки стала зелёная одежда: её носили и спортсмен, и мужчина, которого искал нападавший. Задержать подозреваемого пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в Одессе застрелили мужчину, которого местные СМИ назвали высокопоставленным офицером ВМС Украины. Патрульные обнаружили его с огнестрельными ранениями возле Chevrolet на Люстдорфской дороге. На месте полицейские задержали водителя «Таврии», который пытался скрыться. Предварительно, стрельбе предшествовал конфликт автомобилистов на пешеходном переходе. Местные СМИ также писали, что следствие рассматривает версию заказного убийства, однако официально личность погибшего не раскрывали.