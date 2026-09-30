Разборки или заказ? В Одессе средь бела дня застрелили высокопоставленного офицера

Высокопоставленный офицер Военно-морских сил Украины, предположительно, был застрелен утром 30 сентября на Люстдорфской дороге в Одессе. Об этом сообщают местные СМИ. Официально личность погибшего пока не раскрывалась.

Полицейские во время патрулирования обнаружили на проезжей части возле автомобиля Chevrolet мужчину с огнестрельными ранениями. По предварительным данным правоохранителей, погибший мог быть водителем этой машины.

На месте патрульные задержали водителя ЗАЗ «Таврия», который пытался скрыться. Сейчас с ним проводят следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливают криминалисты и следственно-оперативная группа.

По информации источников одесского издания «Думская», стрельбе предшествовал конфликт двух автомобилистов на пешеходном переходе. Утверждается, что водитель «Таврии» достал оружие и выстрелил в своего оппонента.

Позднее местные СМИ сообщили, что погибший был высокопоставленным офицером ВМС Украины. По их данным, правоохранители наряду с версией внезапного дорожного конфликта рассматривают возможное заказное убийство.

В Одессе уже происходили резонансные убийства прямо возле автомобилей. В октябре 2024 года Life.ru рассказывал об убийстве бизнесмена Геннадия Бейбутяна, которого нашли застреленным возле его Tesla. Мужчина руководил общественной организацией, сотрудничавшей с правоохранителями и участвовавшей в мероприятиях вместе с территориальными центрами комплектования.

Другой громкий эпизод произошёл в марте 2025 года, когда в центре Одессы был застрелен активист Демьян Ганул. Позднее суд приговорил обвиняемого в его убийстве военнослужащего к пожизненному заключению с конфискацией имущества. По данным украинского издания «Страна», речь шла об офицере ВСУ Сергее Шалаеве.