Топ-менеджер газеты New York Times Джонатан Маккинси застрелен в Калифорнии
Джонатан Маккинси. Обложка © LinkedIn
Директор инженерной службы New York Times Games Джонатан Маккинси погиб от огнестрельных ранений на парковке спортивного комплекса в Калифорнии, сообщает Fox News со ссылкой на полицию. Подозреваемыми в убийстве 40-летнего топ-менеджера стали родители его жены.
Тело мужчины обнаружили днём 26 сентября на территории Dublin Sports Grounds в городе Дублин. Полицейский, прибывший на место после сообщения о стрельбе, нашёл Маккинси с несколькими пулевыми ранениями. Спасти его не удалось.
Правоохранителям удалось быстро установить личности двух человек, которых связали с произошедшим. С помощью очевидцев неподалеку от места преступления задержали 77-летних Шоуюна Чжана и Шили Чэнь — родителей жены погибшего.
Сейчас супруги находятся в тюрьме Санта-Рита. Им вменяют подозрение в убийстве Маккинси. При этом полиция пока не объяснила, что могло стать причиной расправы.
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.
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