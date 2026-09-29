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Опубликовано 29 сентября, 04:56

Топ-менеджер газеты New York Times Джонатан Маккинси застрелен в Калифорнии

Джонатан Маккинси. Обложка © LinkedIn

Джонатан Маккинси. Обложка © LinkedIn

Директор инженерной службы New York Times Games Джонатан Маккинси погиб от огнестрельных ранений на парковке спортивного комплекса в Калифорнии, сообщает Fox News со ссылкой на полицию. Подозреваемыми в убийстве 40-летнего топ-менеджера стали родители его жены.

Тело мужчины обнаружили днём 26 сентября на территории Dublin Sports Grounds в городе Дублин. Полицейский, прибывший на место после сообщения о стрельбе, нашёл Маккинси с несколькими пулевыми ранениями. Спасти его не удалось.

Правоохранителям удалось быстро установить личности двух человек, которых связали с произошедшим. С помощью очевидцев неподалеку от места преступления задержали 77-летних Шоуюна Чжана и Шили Чэнь — родителей жены погибшего.

Сейчас супруги находятся в тюрьме Санта-Рита. Им вменяют подозрение в убийстве Маккинси. При этом полиция пока не объяснила, что могло стать причиной расправы.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

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Артём Гапоненко
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