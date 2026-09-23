Бойцов ВСУ после обмена лишают положенных выплат

Вернувшиеся на Украину военнослужащие ВСУ после обмена столкнулись с проблемами при получении денежных выплат. В российских силовых структурах сообщили, что некоторых бойцов могли исключать из списков воинских частей задним числом, из-за чего им и их семьям не перечисляли положенное довольствие.

По данным, которые привели РИА «Новости» собеседники в российских силовых структурах, один из таких случаев касается старшего лейтенанта 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины Андрея Борзенко. Военнослужащий попал в плен в начале боевых действий и спустя несколько лет вернулся на Украину в рамках обмена. После возвращения военный обнаружил, что выплаты ему и родственникам не поступали. На запрос в командование части был получен ответ о том, что Борзенко якобы не числится военнослужащим подразделения.

«По возвращении он обнаружил, что ему и его родственникам не заплатили ни гроша. На официальный запрос командование части ответило, что он вообще не является их военнослужащим», — заявил источник агентства.

Он также отметил, что украинское законодательство предусматривает сохранение денежного довольствия за военнослужащими, оказавшимися в плену. По его словам, порядок таких выплат регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 884 от 30 ноября 2016 года. При этом в некоторых подразделениях ВСУ могли использовать схему с исключением попавших в плен военнослужащих из списков личного состава задним числом. Это позволяло не выплачивать деньги семьям бойцов за период их отсутствия.

Ранее Life.ru писал, что на Украине обсуждались случаи жёсткого сопровождения мобилизованных при доставке в учебные части. Некоторые автобусы для перевозки военнослужащих оборудовали металлическими клетками для предотвращения побегов.