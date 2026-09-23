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Опубликовано 22 сентября, 23:12

Бойцов ВСУ после обмена лишают положенных выплат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Stasia04

Вернувшиеся на Украину военнослужащие ВСУ после обмена столкнулись с проблемами при получении денежных выплат. В российских силовых структурах сообщили, что некоторых бойцов могли исключать из списков воинских частей задним числом, из-за чего им и их семьям не перечисляли положенное довольствие.

По данным, которые привели РИА «Новости» собеседники в российских силовых структурах, один из таких случаев касается старшего лейтенанта 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины Андрея Борзенко. Военнослужащий попал в плен в начале боевых действий и спустя несколько лет вернулся на Украину в рамках обмена. После возвращения военный обнаружил, что выплаты ему и родственникам не поступали. На запрос в командование части был получен ответ о том, что Борзенко якобы не числится военнослужащим подразделения.

«По возвращении он обнаружил, что ему и его родственникам не заплатили ни гроша. На официальный запрос командование части ответило, что он вообще не является их военнослужащим», — заявил источник агентства.

Он также отметил, что украинское законодательство предусматривает сохранение денежного довольствия за военнослужащими, оказавшимися в плену. По его словам, порядок таких выплат регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 884 от 30 ноября 2016 года. При этом в некоторых подразделениях ВСУ могли использовать схему с исключением попавших в плен военнослужащих из списков личного состава задним числом. Это позволяло не выплачивать деньги семьям бойцов за период их отсутствия.

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Ранее Life.ru писал, что на Украине обсуждались случаи жёсткого сопровождения мобилизованных при доставке в учебные части. Некоторые автобусы для перевозки военнослужащих оборудовали металлическими клетками для предотвращения побегов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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