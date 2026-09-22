Украинцев, попавших под насильственную мобилизацию, заталкивают в автобусы, которые оборудованы решётками, чтобы никто не мог сбежать. Об этом рассказал капитан ВСУ с позывным Онистрат, видео с ним показало издание «Страна.ua».

Автобус для мобилизованных на Украине. Фото © Telegram / Политика страны

На публикуемых кадрах автобус снят изнутри, салон напоминает тюремную камеру с небольшой дверью. Мобилизованных сопровождают два стрелка, которые готовы открыть огонь на поражение в случае попытки побега, поделился Онистрат.

Автобус для мобилизованных на Украине. Фото © Telegram / Политика страны

Мужчина добавил, что в таких бусах потенциальных призывников также доставляют в учебную часть ВСУ, к медикам и на полигоны. Командование ВСУ на всех этапах боится побегов, потому что понимает — никто на Украине больше не готов умирать за нынешнюю власть.

Ранее издание Sohu написало, что растущее число конфликтов вокруг мобилизации становится серьёзным вызовом для украинских властей. Стране предрекают масштабные протесты из-за людоловов.