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Опубликовано 22 сентября, 09:51

Тюрьма на колёсах: На Украине «могилизованных» возят за решёткой, опасаясь побегов

Офицер ВСУ заснял автобус с решётками, в котором перевозят мобилизованных

Обложка © Telegram / Политика страны

Обложка © Telegram / Политика страны

Украинцев, попавших под насильственную мобилизацию, заталкивают в автобусы, которые оборудованы решётками, чтобы никто не мог сбежать. Об этом рассказал капитан ВСУ с позывным Онистрат, видео с ним показало издание «Страна.ua».

Автобус для мобилизованных на Украине. Фото © Telegram / Политика страны

Автобус для мобилизованных на Украине. Фото © Telegram / Политика страны

На публикуемых кадрах автобус снят изнутри, салон напоминает тюремную камеру с небольшой дверью. Мобилизованных сопровождают два стрелка, которые готовы открыть огонь на поражение в случае попытки побега, поделился Онистрат.

Автобус для мобилизованных на Украине. Фото © Telegram / Политика страны

Автобус для мобилизованных на Украине. Фото © Telegram / Политика страны

Мужчина добавил, что в таких бусах потенциальных призывников также доставляют в учебную часть ВСУ, к медикам и на полигоны. Командование ВСУ на всех этапах боится побегов, потому что понимает — никто на Украине больше не готов умирать за нынешнюю власть.

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Ранее издание Sohu написало, что растущее число конфликтов вокруг мобилизации становится серьёзным вызовом для украинских властей. Стране предрекают масштабные протесты из-за людоловов.

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Татьяна Миссуми
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