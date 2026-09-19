Признание главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о наборе в украинскую армию указывает на тяжёлое положение ВСУ. Такое мнение в интервью Do Rzeczy высказал польский депутат и профессор Анджей Запаловский.

«Буданов* проговорился, что ежемесячно Киев теряет — убитыми и ранеными — 30 тысяч солдат. Мы видим видео и фотографии, как гражданских силой забирают на улицах городов и сёл и доставляют на передовую в наручниках, чтобы они не сбежали», — сказал политик.

Политик выразил мнение, что такие «мотивированные» солдаты при первой возможности поднимут белый флаг.

Ранее Кирилл Буданов* назвал худшим сценарием для страны внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности. По его словам, прежний подход к международным отношениям больше не работает, так как государства сотрудничают с сильными партнёрами и ориентируются прежде всего на силу, а «эпоха дипломатического романтизма» закончилась.

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