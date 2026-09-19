Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 18:25

«Поднимут белый флаг»: В Польше предрекли массовую сдачу в плен бойцов ВСУ после слов Буданова*

Польский депутат связал слова Буданова* о мобилизации с потерями ВСУ

Кирилл Буданов*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кирило Буданов*

Кирилл Буданов*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кирило Буданов*

Признание главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о наборе в украинскую армию указывает на тяжёлое положение ВСУ. Такое мнение в интервью Do Rzeczy высказал польский депутат и профессор Анджей Запаловский.

«Буданов* проговорился, что ежемесячно Киев теряет — убитыми и ранеными — 30 тысяч солдат. Мы видим видео и фотографии, как гражданских силой забирают на улицах городов и сёл и доставляют на передовую в наручниках, чтобы они не сбежали», — сказал политик.

Политик выразил мнение, что такие «мотивированные» солдаты при первой возможности поднимут белый флаг.

Буданов* заявил, что ситуация с генпрокурором Украины вредит имиджу страны
Буданов* заявил, что ситуация с генпрокурором Украины вредит имиджу страны

Ранее Кирилл Буданов* назвал худшим сценарием для страны внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности. По его словам, прежний подход к международным отношениям больше не работает, так как государства сотрудничают с сильными партнёрами и ориентируются прежде всего на силу, а «эпоха дипломатического романтизма» закончилась.

Больше новостей о международных отношениях и заявлениях мировых политиков — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Кирилл Буданов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar