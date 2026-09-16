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Опубликовано 16 сентября, 11:44

Страна-неудачник никому не нужна: Буданов* призвал Украину стать сильнее

Буданов* назвал потерю государственности худшим сценарием для Украины

Кирилл Буданов*. Обложка © Пресс-служба Кирилла Буданова*

Кирилл Буданов*. Обложка © Пресс-служба Кирилла Буданова*

Внутренняя дестабилизация и последующая потеря государственности могут стать худшим сценарием для Украины, считает руководитель офиса президента страны Кирилл Буданов*. Его слова приводит издание «Новости.Live».

По мнению Буданова*, прежний подход к международным отношениям уже не работает, а другим государствам интереснее сотрудничать с сильными и успешными партнёрами. Он добавил, что даже трагическая или великая история страны сама по себе не гарантирует ей уважения на мировой арене.

Глава офиса президента Украины заявил, что «эпоха дипломатического романтизма» закончилась. В нынешних условиях, по его оценке, государства ориентируются прежде всего на силу.

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Ранее Кирилл Буданов* назвал ненормальной ситуацию с внезапным отъездом подавшего в отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко и заявил об ущербе для имиджа страны. Кравченко продолжал исполнять обязанности до назначения нового главы ведомства, а его отъезд за границу вызвал вопросы у украинской общественности.

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*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Юрий Лысенко
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