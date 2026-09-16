Мосийчук* связал дело о терактах на Украине с конфликтом СБУ и Буданова*

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* предположил, что новое громкое дело СБУ о подготовке терактов и нападений может быть связано с противостоянием силовиков вокруг главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова*.

СБУ ранее заявила, что раскрыла подготовку серии преступлений на Черниговщине и в Ивано-Франковской области. По версии ведомства, фигуранты планировали подрыв строительного крана и здания ТЦК, нападение на активиста, а также акции против домов судей.

Имена подозреваемых украинская спецслужба официально не раскрывала. Однако РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что речь идёт в том числе о бывшем заместителе главы ГСЧС Олеге Аверьянове и руководителе Черниговской областной организации «Батькивщины» Дмитрии Никитине.

Аверьянов обвинения отвергает. Он заявил, что подозрение якобы получил бывший сотрудник предприятия «Пожмашина», а действия силовиков назвал попыткой давления на бизнес. По словам Аверьянова, никакого отношения к подготовке терактов, поджогов или нападений он не имеет.

Мосийчук*, в свою очередь, считает, что расследование может получить политическое продолжение. Он указал на связи Аверьянова с депутатом от «Батькивщины» Валерием Дубилем, которого называет близким к структурам, сотрудничавшим с ГУР во времена руководства Буданова*.

Ранее Life.ru рассказывал о конфликте СБУ и ГУР после перестрелки их сотрудников в Киеве. Издание «Страна.ua» связывало произошедшее с давним противостоянием Буданова* и Поклада. На фоне этого украинские СМИ обсуждали возможное перераспределение влияния между силовыми структурами и последствия конфликта для руководства Офиса президента.

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