Буданов* заявил, что ситуация с генпрокурором Украины вредит имиджу страны

Внезапный отъезд подавшего в отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко вредит имиджу страны. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в комментарии «Украинской правде».

«Не имею, к сожалению, достаточно времени на все ваши вопросы ответить, поэтому скажу коротко: всё это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире», — сказал он.

Кравченко подал в отставку, однако до назначения нового главы Генпрокуратуры продолжает исполнять обязанности. Его внезапный отъезд вызвал вопросы на Украине, которые журналисты адресовали Буданову*.

Ранее Life.ru сообщал, что Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле. Незадолго до этого подавший в отставку генпрокурор выписал «пидозру» главе НАБУ Семёну Кривоносу и призвал руководство антикоррупционных органов уйти со своих постов.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.