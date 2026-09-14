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Опубликовано 14 сентября, 10:28

Буданов* заявил, что ситуация с генпрокурором Украины вредит имиджу страны

Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Внезапный отъезд подавшего в отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко вредит имиджу страны. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в комментарии «Украинской правде».

«Не имею, к сожалению, достаточно времени на все ваши вопросы ответить, поэтому скажу коротко: всё это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире», — сказал он.

Кравченко подал в отставку, однако до назначения нового главы Генпрокуратуры продолжает исполнять обязанности. Его внезапный отъезд вызвал вопросы на Украине, которые журналисты адресовали Буданову*.

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Ранее Life.ru сообщал, что Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле. Незадолго до этого подавший в отставку генпрокурор выписал «пидозру» главе НАБУ Семёну Кривоносу и призвал руководство антикоррупционных органов уйти со своих постов.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Больше новостей о коррупционных скандалах, расследованиях и политике Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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