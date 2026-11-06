Представители украинского подразделения «Азов»* могли воспользоваться поездкой на военные учения в Латвию, чтобы обсудить с местными властями возможность получения политического убежища. Такую версию выдвинули российские силовые структуры, сообщает ТАСС со ссылкой на своего собеседника.

По информации источника, военнослужащие 12-й бригады Национальной гвардии Украины прибыли в прибалтийскую республику для совместной подготовки с латвийскими военными. Участники манёвров отрабатывали противодействие условному штурму с использованием беспилотников. Однако собеседник агентства предположил, что официальная программа визита могла быть не единственной целью украинской делегации.

В рамках учений представители «Азова»* также изучили подходы латвийских военных к организации подготовки личного состава, управлению подразделениями и планированию операций.

Согласно материалам, опубликованным украинской стороной, визит продолжался три дня. Военнослужащие обеих стран обменивались опытом применения беспилотных систем и организации обороны. В одном из тренировочных эпизодов украинское подразделение отражало наступление условного противника, задействовав воздушные дроны и наземные роботизированные комплексы. В мероприятиях участвовали представители 1-й Рижской бригады Национальной гвардии Латвии.

Ранее в Латвии начались масштабные учения многонациональной бригады НАТО с участием порядка трёх тысяч военнослужащих и тысячи единиц военной техники. Манёвры стартовали 26 октября и охватили десять краёв республики, включая территории вблизи российской границы. Военные отрабатывали переброску подразделений, развёртывание сил, снабжение и координацию действий на больших расстояниях. Для перемещения техники использовали автомобильные и железнодорожные маршруты, причём значительную часть передвижений запланировали на ночное время.

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