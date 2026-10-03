Бойцы двух украинских бригад открыли огонь друг по другу в центре Харькова
Украинские военные устроили перестрелку в центре Харькова
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Перестрелка между военнослужащими ВСУ произошла в Харькове ночью. По данным украинского издания «Инсайдер», в конфликте участвовали бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады и 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».
Украинские СМИ сообщают, что конфликту предшествовала словесная перепалка между военнослужащими двух подразделений, которая затем переросла в драку и стрельбу.
По данным «Слідство.Інфо», в результате произошедшего погиб 33-летний военнослужащий. На месте был обнаружен пистолет «Форт-20», а подозреваемого в стрельбе объявили в розыск.
Издание также отмечает, что часть участников конфликта находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее похожая перестрелка произошла в Сумской области. Военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ открыли огонь по сослуживцам, прибывшим для ротации.
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