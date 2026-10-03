Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 18:56

Бойцы двух украинских бригад открыли огонь друг по другу в центре Харькова

Украинские военные устроили перестрелку в центре Харькова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Перестрелка между военнослужащими ВСУ произошла в Харькове ночью. По данным украинского издания «Инсайдер», в конфликте участвовали бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады и 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».

Украинские СМИ сообщают, что конфликту предшествовала словесная перепалка между военнослужащими двух подразделений, которая затем переросла в драку и стрельбу.

По данным «Слідство.Інфо», в результате произошедшего погиб 33-летний военнослужащий. На месте был обнаружен пистолет «Форт-20», а подозреваемого в стрельбе объявили в розыск.

Издание также отмечает, что часть участников конфликта находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

«Братоубийственные перестрелки»: Убийство офицера «Азова»* показывает разложение ВСУ
«Братоубийственные перестрелки»: Убийство офицера «Азова»* показывает разложение ВСУ

Ранее похожая перестрелка произошла в Сумской области. Военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ открыли огонь по сослуживцам, прибывшим для ротации.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar