Бойцы двух украинских бригад открыли огонь друг по другу в центре Харькова

Перестрелка между военнослужащими ВСУ произошла в Харькове ночью. По данным украинского издания «Инсайдер», в конфликте участвовали бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады и 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».

Украинские СМИ сообщают, что конфликту предшествовала словесная перепалка между военнослужащими двух подразделений, которая затем переросла в драку и стрельбу.

По данным «Слідство.Інфо», в результате произошедшего погиб 33-летний военнослужащий. На месте был обнаружен пистолет «Форт-20», а подозреваемого в стрельбе объявили в розыск.

Издание также отмечает, что часть участников конфликта находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее похожая перестрелка произошла в Сумской области. Военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ открыли огонь по сослуживцам, прибывшим для ротации.