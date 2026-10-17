Бойцы группировки «Восток» зачистили более 1,8 тысячи зданий в Великомихайловке

Российские военнослужащие зачистили более 1,8 тысячи строений в Великомихайловке Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе продолжительных боёв военные взяли под контроль подготовленный противником район обороны площадью более 8 квадратных километров. Потери ВСУ, как утверждает Минобороны, составили до двух рот личного состава.

Также, по информации министерства, были уничтожены 37 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 21 единица мототехники, 42 наземных роботизированных комплекса и более 110 тяжёлых гексакоптеров типа R-18.