Бойцы группировки «Восток» зачистили более 1,8 тысячи зданий в Великомихайловке
Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Российские военнослужащие зачистили более 1,8 тысячи строений в Великомихайловке Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ходе продолжительных боёв военные взяли под контроль подготовленный противником район обороны площадью более 8 квадратных километров. Потери ВСУ, как утверждает Минобороны, составили до двух рот личного состава.
Также, по информации министерства, были уничтожены 37 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 21 единица мототехники, 42 наземных роботизированных комплекса и более 110 тяжёлых гексакоптеров типа R-18.
Ранее Минобороны отчиталось об освобождении Великомихайловки. Контроль над населённым пунктом установили бойцы группировки войск «Восток».