Бойцы «Востока» застали военных ВСУ за чаепитием в опорнике в Тимошевке

Российские военные застали украинских бойцов за чаепитием во время проникновения на опорный пункт в Тимошевке Запорожской области. Об этом рассказал командир взвода группировки «Восток» с позывным Троха.

Группа из десяти человек ночью пересекла открытый участок местности и добралась до лесополосы. Затем военнослужащие короткими перебежками приблизились к позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам Трохи, продвижению помог дождь, из-за которого украинские беспилотники представляли меньшую угрозу. Бойцам удалось подобраться к опорному пункту незаметно.

«В опорник зашли тихо, без шума, они нас даже не ждали. Просто сидели, чай пили», — сказал он.

Ранее ефрейтор Георгий Рожнев спас жизнь сослуживца, пострадавшего от взрыва, а ефрейтор Ильгиз Зианчурин сбил два украинских дрона. Рожнев, дежуривший на посту наблюдения, увидел, как при взрыве пострадали военные, проводившие разведку. Он вызвал эвакуацию, добрался до раненого, перенес его в безопасное место и оказал первую помощь.