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Опубликовано 21 октября, 00:29

Мирошник с иронией заявил, что ВСУ приняли мусоровозы за танки и атаковали их

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / degetzica

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / degetzica

Украинские беспилотники атаковали парк мусороуборочной техники в городе Антраците Луганской Народной Республики. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с иронией предположил, что операторы дронов могли перепутать коммунальные машины с танками. Об этом дипломат сообщил в своём телеграм-канале.

«В Антраците в ЛНР украинские дроны атаковали парк мусороуборочных машин. Ни на йоту не сомневаюсь, что с танками спутали, а не хотели захламления города и распространения болезней», — написал Мирошник.

Представитель МИД обратил внимание на гражданское назначение техники.

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Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили один из крупнейших налётов украинских беспилотников за последние четыре года. По словам Родиона Мирошника, в результате атаки погиб один мирный житель, ещё 15 человек получили ранения. В Петербурге повреждения получили 12 многоквартирных и два частных дома. В самом городе пострадали пять человек, а в Ленинградской области — ещё десять. Среди раненых оказалась жительница Всеволожска с тремя детьми, которые отравились угарным газом во время пожара после удара БПЛА.

Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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