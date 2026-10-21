Мирошник с иронией заявил, что ВСУ приняли мусоровозы за танки и атаковали их

«В Антраците в ЛНР украинские дроны атаковали парк мусороуборочных машин. Ни на йоту не сомневаюсь, что с танками спутали, а не хотели захламления города и распространения болезней», — написал Мирошник.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили один из крупнейших налётов украинских беспилотников за последние четыре года. По словам Родиона Мирошника, в результате атаки погиб один мирный житель, ещё 15 человек получили ранения. В Петербурге повреждения получили 12 многоквартирных и два частных дома. В самом городе пострадали пять человек, а в Ленинградской области — ещё десять. Среди раненых оказалась жительница Всеволожска с тремя детьми, которые отравились угарным газом во время пожара после удара БПЛА.