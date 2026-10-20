Петербург подвергся одной из самых масштабных атак ВСУ с 2022 года: Мирошник рассказал о последствиях

Удар беспилотников по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на минувшей неделе вошёл в число наиболее масштабных атак ВСУ за последние четыре года. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, жертвой налёта стал один мирный житель, ещё 15 человек получили ранения. Такие данные дипломат привёл в беседе с ТАСС.

Наиболее серьёзные повреждения жилой застройки зафиксированы в Петербурге. Там пострадали 12 многоэтажек и два частных дома. Помимо одного погибшего, известно о пяти травмированных горожанах.

Ещё десять человек получили ранения в Ленинградской области. Среди них — женщина с тремя детьми из Всеволожска. Семья отравилась угарным газом при пожаре, который, как рассказал дипломат, начался после попадания украинского беспилотника.

Последствия налёта также затронули промышленные объекты. Мирошник напомнил о возгораниях на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов. Пожары возникли после ударов БПЛА по Колпинскому району города.

По оценке представителя МИД, произошедшее стало одним из крупнейших нападений с использованием украинских беспилотников на Петербург и Ленобласть за четырёхлетний период.

Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область. По версии следствия, целью ударов стали объекты гражданской инфраструктуры. Следователи приступили к осмотру повреждённых зданий, сбору обломков БПЛА и установлению обстоятельств произошедшего.