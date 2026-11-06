Российские разведывательные беспилотники «Суперкам» способны проникать на глубину до 40 километров в тыл ВСУ и возвращаться даже после попадания вражеских дронов. О работе таких аппаратов на Запорожском направлении рассказали военнослужащие 36-й армии группировки войск «Восток» в репортаже телеканала Zvezdanews.

По словам старшего оператора БПЛА с позывным Магнит, разведчики уже совершали полёты на глубину до 40 километров. Аппараты могут подниматься на высоту около пяти тысяч метров, а мощная оптика позволяет различать мелкие детали на земле, вплоть до нашивок на форме военнослужащих.

Один из беспилотников, как рассказали бойцы, пережил атаку украинского дрона-перехватчика. После взрыва операторы потеряли видеосигнал, однако вскоре связь восстановилась. Несмотря на повреждение аккумуляторов, аппарат сумел вернуться.

«Хоть он [дрон противника] нас и ударил, мы потеряли две батарейки, но борт остался целый и БПЛА смог вернуться обратно», — рассказал оператор с позывным Цыган.

Разведчики используют «Суперкамы» для обнаружения скоплений техники и личного состава противника, а также наблюдения за результатами авиационных ударов. По информации телеканала, во время одного из вылетов операторы обнаружили позиции ВСУ в лесополосе и передали данные для применения авиации.

При этом сами операторы постоянно рискуют попасть под удар. Командир взвода с позывным Колода рассказал, что перед выходом на открытую местность военнослужащие внимательно следят за обстановкой в воздухе. Во время одного из запусков им пришлось срочно покинуть позицию из-за приближения украинского беспилотника.

Подразделение также собирает обломки сбитых вражеских дронов. Среди трофеев, показанных журналистам, оказались аппараты типов «Баба-яга» и «Хорнет», которые, по словам военнослужащих, использовались для поиска и атак на российских операторов БПЛА.