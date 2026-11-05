Российские беспилотники «Герань» поразили производственное помещение ТЭЦ-2, железнодорожные локомотивы и склад в Харькове, где, по данным Минобороны РФ, собирали ударные дроны для ВСУ. Атаки провели расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг», сообщили военнослужащие, опубликовав видеозапись поражения целей.

Видео © Минобороны РФ/Отдельная 50 бригада БПС ВГК «Варяг»

По информации военного ведомства, российские операторы БПЛА нанесли удары по двум локомотивам и производственному помещению ТЭЦ-2. Ещё одной целью стало складское здание в Харькове, которое использовалось для сборки и подготовки ударных беспилотников.

В министерстве подчеркнули, что атаки направлены на нарушение военной логистики и поражение стратегических объектов в тыловых районах Украины. По оценке ведомства, уничтожение железнодорожной техники и инфраструктуры, задействованной в интересах ВСУ, ограничивает возможности украинских формирований по ведению боевых действий.

Ранее Life.ru сообщал об ударах «Гераней» по четырём локомотивам в районах Сум, Днепропетровска и Комсомольского Харьковской области. По данным Минобороны от 3 ноября, два локомотива были поражены возле Сум, ещё по одному в двух других районах. Российские военные также представили кадры атак на железнодорожную технику.