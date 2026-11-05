«Герани» ударили по ТЭЦ-2 и ж/д локомотивам на Украине: всё снято на видео
Минобороны показало видео удара «Гераней» по ТЭЦ-2, локомотивам и складу БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские беспилотники «Герань» поразили производственное помещение ТЭЦ-2, железнодорожные локомотивы и склад в Харькове, где, по данным Минобороны РФ, собирали ударные дроны для ВСУ. Атаки провели расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг», сообщили военнослужащие, опубликовав видеозапись поражения целей.
Видео © Минобороны РФ/Отдельная 50 бригада БПС ВГК «Варяг»
По информации военного ведомства, российские операторы БПЛА нанесли удары по двум локомотивам и производственному помещению ТЭЦ-2. Ещё одной целью стало складское здание в Харькове, которое использовалось для сборки и подготовки ударных беспилотников.
В министерстве подчеркнули, что атаки направлены на нарушение военной логистики и поражение стратегических объектов в тыловых районах Украины. По оценке ведомства, уничтожение железнодорожной техники и инфраструктуры, задействованной в интересах ВСУ, ограничивает возможности украинских формирований по ведению боевых действий.
Ранее Life.ru сообщал об ударах «Гераней» по четырём локомотивам в районах Сум, Днепропетровска и Комсомольского Харьковской области. По данным Минобороны от 3 ноября, два локомотива были поражены возле Сум, ещё по одному в двух других районах. Российские военные также представили кадры атак на железнодорожную технику.
Кроме того, 3 ноября ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам Украины, включая Харьковскую ТЭС и две высоковольтные подстанции. По информации российского военного ведомства, целями стали электроподстанции «Змиевская» и «Лосево» напряжением 330 кВ. Удары также наносились по энергетической инфраструктуре Винницкой и Днепропетровской областей.