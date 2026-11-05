Разведчики группировки войск «Север» начали использовать бесшумный беспилотник ZALA Z на Харьковском направлении. Новый аппарат помогает обнаруживать позиции ВСУ и корректировать удары авиации и дальнобойной артиллерии. Бойцы показали работу разведчика-невидимки в действии.

Беспилотник нашёл крупный склад боеприпасов ВСУ и помог уничтожить его ударом РСЗО «Торнадо-С». Аппарат не только выявил цель, но и зафиксировал результаты работы реактивной артиллерии.

Как сообщили в компании ZALA, украинские военные сами выдали расположение склада. К ангару, который использовался для снабжения подразделений ВСУ, регулярно подъезжали крупногабаритные военные автомобили. Эти перемещения привлекли внимание операторов воздушной разведки.

После обнаружения объекта расчёт 300-миллиметровой реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» выдвинулся на огневую позицию. По выявленным координатам российские военные нанесли точный удар, уничтожив склад боеприпасов. Также была поражена транспортная техника противника.

Ранее стало известно, что российские разведчики начали применять на Харьковском направлении новый практически бесшумный беспилотник ZALA Z. Аппарат способен самостоятельно уклоняться от дронов-перехватчиков, а его стоимость, по словам военнослужащих, в десять раз ниже цены предыдущей модели. БПЛА используют для обнаружения украинских позиций и корректировки ударов авиации и артиллерии. Кроме того, подразделения группировки «Север» за октябрь поразили более 500 блиндажей ВСУ в Харьковской области. Позиции обнаруживали с помощью воздушной разведки, после чего их координаты передавали расчётам ударных беспилотников и артиллерии.