Свыше 500 за месяц: В группировке «Север» рассказали об ударах по блиндажам ВСУ
Офицер «Севера»: ВС РФ поразили свыше 500 блиндажей ВСУ за октябрь
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» за октябрь поразили более 500 блиндажей с военнослужащими ВСУ в Харьковской области. Об этом заявил начальник планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта.
По словам военнослужащего, позиции выявляли операторы разведывательных беспилотников. При поиске замаскированных объектов они обращали внимание на антенны, маскировочные сети, терминалы Starlink и другие признаки присутствия подразделений.
После обнаружения координаты передавались на командный пункт, а затем — расчётам ударных дронов и артиллерийским подразделениям.
«В ходе воздушной разведки операторы беспилотных систем обнаруживали замаскированные позиции противника», — рассказал Карта в беседе с ТАСС.
Для ударов, по его словам, применялись FPV-дроны, беспилотники самолётного типа «Молния-2» и артиллерия.
Военнослужащий рассказал, что атаки на позиции проводились круглосуточно. Их задачей он назвал снижение активности украинских подразделений и создание условий для продвижения российских штурмовых групп.
Ранее Life.ru сообщал о действиях группировки войск «Север» в Харьковской области. Российское военное ведомство заявляло об ударах по позициям и местам размещения подразделений ВСУ на этом направлении. Подробнее о ситуации в зоне ответственности группировки «Север» — в этом материале.