Подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» за октябрь поразили более 500 блиндажей с военнослужащими ВСУ в Харьковской области. Об этом заявил начальник планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта.

По словам военнослужащего, позиции выявляли операторы разведывательных беспилотников. При поиске замаскированных объектов они обращали внимание на антенны, маскировочные сети, терминалы Starlink и другие признаки присутствия подразделений.

После обнаружения координаты передавались на командный пункт, а затем — расчётам ударных дронов и артиллерийским подразделениям.

«В ходе воздушной разведки операторы беспилотных систем обнаруживали замаскированные позиции противника», — рассказал Карта в беседе с ТАСС.

Для ударов, по его словам, применялись FPV-дроны, беспилотники самолётного типа «Молния-2» и артиллерия.