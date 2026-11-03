Российские расчёты РСЗО «Ураган» нанесли удары по скоплениям украинских военных и техники в Харьковской области. Среди целей были бронированные машины и артиллерия, рассказал РИА «Новости» старший офицер батареи с позывным Топаз.

«Последней целью было скопление противника в зданиях, живая сила, также техника», — сообщил военнослужащий. По его словам, расчёт получил координаты от командования, выдвинулся для выполнения задачи и нанёс удар.

Офицер также рассказал о поражении подразделений ВСУ в лесном массиве. Как отмечает Топаз, там находилось большое количество личного состава и техники.

Удары по тыловым позициям направлены на то, чтобы лишить украинские подразделения снабжения и резервов, пояснил собеседник агентства. В Харьковской области действуют российские группировки «Север» и «Запад».

По данным Минобороны РФ, приведённым агентством, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, шесть бронированных машин, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по железнодорожному составу с подкреплениями ВСУ на станции Берестин в Харьковской области. Эшелон перевозил подкрепления для 1-го пограничного отряда. Авторы канала также сообщали о продвижении российских подразделений в районе Приколотного и Гарбузовки.

Тем временем Financial Times обратила внимание на растущий разрыв между ракетными запасами России и возможностями украинской ПВО. По данным издания, Москва располагает запасом до 700 баллистических ракет, тогда как Киев сталкивается с нехваткой американских перехватчиков Patriot и задержками новых поставок.