Российские разведчики начали использовать на Харьковском направлении новый беспилотник ZALA Z, который способен самостоятельно уклоняться от дронов-перехватчиков. Аппарат задействуют для обнаружения позиций ВСУ и корректировки ударов авиации и дальнобойной артиллерии. Об этом РИА «Новости» рассказал инженер-техник расчёта с позывным Весёлый.

Главным преимуществом разработки военный назвал сочетание малозаметности и невысокой стоимости. По его словам, новый беспилотник обходится в десять раз дешевле предыдущей модели, при этом сохраняет необходимые для разведки возможности.

Корпус ZALA Z выполнен из металла, а двигатель работает практически бесшумно. Кроме того, аппарат оснащён интеллектуальной системой, которая позволяет обнаруживать приближающиеся дроны-перехватчики и автоматически выполнять манёвры уклонения.

Новый беспилотник используют военнослужащие 46-го отдельного разведывательного батальона 11-го армейского корпуса группировки «Север». Они ведут воздушную разведку и передают данные для корректировки огня по позициям украинских подразделений.

По словам Весёлого, аппарат отличается компактностью и простотой эксплуатации. Для его транспортировки достаточно одного человека, а подготовка к запуску занимает около пяти минут. После выполнения задачи беспилотник приземляется по самолётному принципу, без использования парашюта. Заявленная продолжительность полёта ZALA Z составляет полтора часа. Этого достаточно, чтобы провести разведку на глубине до 70 километров и вернуться обратно. Аппарат оснащён камерами для наблюдения в дневное и ночное время.