Российские операторы беспилотников затрудняют ротацию украинских подразделений на Сумском направлении. По словам командира взвода БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Рамзан, военнослужащие ВСУ вынуждены значительно дольше оставаться на своих позициях. Об этом он рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице.

Рамзан пояснил, что российские подразделения контролируют передвижение противника с помощью разведывательных беспилотников. Дополнительные трудности для смены личного состава, по его словам, создаёт минирование подходов к позициям.

«Всегда наготове у нас есть FPV, готовы всегда сорвать им логистику», — заявил командир взвода.

Военнослужащий утверждает, что за последние годы возможности украинских подразделений по регулярной замене бойцов заметно сократились. Если в 2023–2024 годах ротации, по его оценке, проводились чаще, то теперь они происходят значительно реже.

«Им приходится сидеть на позиции очень долго», — подчеркнул Рамзан.

Командир также рассказал об особенностях работы своего подразделения. По его словам, бойцы преимущественно используют беспилотники с радиоуправлением, поскольку сложный рельеф местности затрудняет применение аппаратов на оптоволокне.