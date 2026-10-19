«Сидеть на позиции очень долго»: Как дроны ВС РФ срывают ротацию ВСУ под Сумами
Боец «Ахмата» Рамзан: Дроны ВС РФ затруднили ротацию ВСУ под Сумами
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Российские операторы беспилотников затрудняют ротацию украинских подразделений на Сумском направлении. По словам командира взвода БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Рамзан, военнослужащие ВСУ вынуждены значительно дольше оставаться на своих позициях. Об этом он рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице.
Рамзан пояснил, что российские подразделения контролируют передвижение противника с помощью разведывательных беспилотников. Дополнительные трудности для смены личного состава, по его словам, создаёт минирование подходов к позициям.
«Всегда наготове у нас есть FPV, готовы всегда сорвать им логистику», — заявил командир взвода.
Военнослужащий утверждает, что за последние годы возможности украинских подразделений по регулярной замене бойцов заметно сократились. Если в 2023–2024 годах ротации, по его оценке, проводились чаще, то теперь они происходят значительно реже.
«Им приходится сидеть на позиции очень долго», — подчеркнул Рамзан.
Командир также рассказал об особенностях работы своего подразделения. По его словам, бойцы преимущественно используют беспилотники с радиоуправлением, поскольку сложный рельеф местности затрудняет применение аппаратов на оптоволокне.
Ранее Life.ru сообщал о трудностях со снабжением и ротацией украинских подразделений в Сумской области. В сводке от 9 октября со ссылкой на группировку «Север» отмечалось, что украинские войска испытывают проблемы с заменой личного состава на передовых позициях.