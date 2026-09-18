Бойцы ВС РФ спасли мать, которая почти два года прятала маленького сына от ВСУ

Российские военнослужащие группировки «Север» спасли из освобождённого населённого пункта в Харьковской области мать и её маленького сына. Женщина по имени Ольга рассказала, что год и семь месяцев прятала двухгодовалого ребёнка в подвале, чтобы его не отняли украинские силовики, которые насильно вывозили детей из прифронтовых территорий.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Командир штурмовой роты с позывным Шальной рассказал, как проходила операция по спасению.

«[Союзники] обнаружили девушку с ребёнком маленьким, двухгодовалым. Передали нам её. Мы их «схоронили» с другими местными, чтобы при удобном случае вывезти. Случай когда подвернулся, я взял их быстро и повёл по маршруту на выход. Маршрут был долгий, тяжёлый. Под обстрелами, FPV-дронами, под артиллерией потихонечку совместной работой со всеми нашими товарищами, с командой прошли этот путь», — рассказал Шальной.

Сначала гражданских пришлось выводить пешком до более-менее безопасного участка, откуда их забрала машина и вывезла на пункт временной дислокации одного из подразделений 11-го армейского корпуса. Шальной добавил, что ранее спасённая вместе с ребёнком и мужем уже пытались эвакуироваться, но по ним ударил украинский дрон, и её муж погиб.

Ранее Life.ru писал, что боец с позывным Бритва спас 10-летнюю Софию под Константиновкой, получив тяжёлые ранения при её эвакуации. Бабушка и дедушка девочки погибли при ударе украинских дронов, затем умерла мама, с которой она укрывалась в подвале. Следующие полтора месяца ребёнок провёл рядом с телом, питаясь сухими макаронами.