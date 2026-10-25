Бойцы ВС РФ уничтожили терминал Starlink ВСУ в Сумской области двумя ударами

Российские военнослужащие вывели из строя терминал американской спутниковой системы Starlink, который использовали ВСУ в Сумской области. Для уничтожения оборудования потребовалось два удара беспилотниками, поскольку первый не смог полностью поразить цель. Подробности операции РИА «Новости» раскрыл командир расчёта 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным Бах.

По словам военного, оборудование обнаружили во время разведки. Российские бойцы обратили внимание на характерную антенну и признаки работающей аппаратуры, после чего приняли решение атаковать терминал. При этом украинские подразделения, как утверждает собеседник агентства, активно применяли средства радиоэлектронной борьбы.

В результате расчёт задействовал беспилотники с управлением по оптоволоконному кабелю. Первый аппарат достиг района цели, однако нанёс оборудованию лишь незначительные повреждения. После этого военнослужащие направили на терминал второй дрон.

Повторный удар, по словам Баха, оказался результативным: беспилотник поразил антенну, а оборудование было полностью уничтожено.

Командир расчёта утверждает, что потеря терминала оставила украинские подразделения на данном участке без спутниковой связи. По его оценке, это создаст дополнительные сложности при координации действий военнослужащих и управлении беспилотниками.