Бойцы ВСУ гибнут под Харьковом из-за просроченных медикаментов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинские военнослужащие под Харьковом гибнут из-за просроченных медикаментов, некачественных бинтов и отсутствия своевременной эвакуации. О проблемах в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сообщает Telegram-канал «Оперативный простор», связывая ситуацию с предполагаемой перепродажей гуманитарной помощи.
В центре скандала оказалась инструктор по тактической медицине сержант Наталья Турута. Через неё прошли десять автомобилей, переданных подразделению в качестве гуманитарной помощи. Машины якобы оформлялись на военнослужащую, после чего у них меняли регистрационные номера и перепродавали.
Однако одним транспортом предполагаемые махинации могли не ограничиться. Турута также занималась перепродажей гуманитарных грузов, в том числе медикаментов, предназначенных для украинских военнослужащих. На этом фоне в подразделении возникли серьёзные проблемы с медицинским обеспечением. Сообщается о просроченных препаратах, бракованных перевязочных материалах и случаях гибели военных, которым не смогли вовремя оказать помощь.
Проверки со стороны 10-го армейского корпуса ВСУ не выявили нарушений. Несмотря на это, сообщения о возможной перепродаже гуманитарной помощи продолжают появляться.
Ранее Life.ru рассказывал об угрозах украинских военных жителям Константиновки из-за русского языка. Покинувшая город беженка рассказала, что бойцы ВСУ угрожали местным жителям расправой за разговоры на русском языке и нежелание эвакуироваться. По словам женщины, военнослужащие называли оставшихся горожан «ждунами», а подозрения у них могли вызвать даже русскоязычные надписи на детских игрушках.