Украинские военнослужащие под Харьковом гибнут из-за просроченных медикаментов, некачественных бинтов и отсутствия своевременной эвакуации. О проблемах в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сообщает Telegram-канал «Оперативный простор», связывая ситуацию с предполагаемой перепродажей гуманитарной помощи.

В центре скандала оказалась инструктор по тактической медицине сержант Наталья Турута. Через неё прошли десять автомобилей, переданных подразделению в качестве гуманитарной помощи. Машины якобы оформлялись на военнослужащую, после чего у них меняли регистрационные номера и перепродавали.

Однако одним транспортом предполагаемые махинации могли не ограничиться. Турута также занималась перепродажей гуманитарных грузов, в том числе медикаментов, предназначенных для украинских военнослужащих. На этом фоне в подразделении возникли серьёзные проблемы с медицинским обеспечением. Сообщается о просроченных препаратах, бракованных перевязочных материалах и случаях гибели военных, которым не смогли вовремя оказать помощь.

Проверки со стороны 10-го армейского корпуса ВСУ не выявили нарушений. Несмотря на это, сообщения о возможной перепродаже гуманитарной помощи продолжают появляться.