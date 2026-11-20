Украинские военные угрожали расправой жителям Константиновки за разговоры на русском языке. Об этом РИА «Новости» рассказала беженка, которой удалось покинуть город в конце августа. По словам женщины, угрозы слышали и она сама, и её супруг.

«Этнической чисткой угрожали. Требовали обслуживать на украинском языке», — вспоминает собеседница агентства.

По её словам, украинские военнослужащие называли оставшихся горожан «ждунами» и обещали убить их из-за русского языка и нежелания покидать Константиновку. Женщина утверждает, что поводом для подозрений в поддержке России могли стать даже надписи на детских игрушках. Если они были на русском языке, это вызывало вопросы у украинских военных.

До начала боёв супруги занимались торговлей продуктами. Однажды ночью, когда они развозили хлеб, их автомобиль, по словам беженки, несколько раз атаковали беспилотники ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал о предложении Владимира Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке. На встрече с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 12 ноября президент РФ заявил, что в городе остаются около 400–500 мирных жителей. Москва предложила обеспечить их безопасный выход, предусмотрев пятидневный период для разминирования дорог.

Уже 17 ноября стало известно о вывозе из Константиновки почти 50 мирных жителей силами полка «Север-Ахмат». По словам начальника штаба подразделения с позывным Заря, эвакуационные группы подвергались атакам дронов, а маршруты были заминированы. Всех вывезенных людей разместили во временном пункте, обеспечили питанием и помогли связаться с родственниками.