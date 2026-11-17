Эвакуированная из Константиновки в ДНР Ольга Яблучанская рассказала, что ей пришлось похоронить мужа прямо во дворе собственного дома после атаки беспилотников. Мужчина получил тяжёлое ранение ноги, однако спасти его без квалифицированной медицинской помощи не удалось. Своей историей она поделилась с РИА «Новости».

«Мужа убило, и мы похоронили его там, во дворе. Было нападение на наш дом, дроном была оторвана ступня. Всё, что могли, мы сделали, но мы же не медики, там операция нужна была», — рассказала Яблучанская.

Её дочь Елена уточнила, что семейный дом атаковали не менее семи беспилотников. После первых ударов последовали новые — уже с применением зажигательных средств.

«Налёт дронов был на дом, дронов семь, потом с зажигательной смесью пошли. Дом разбили, спалили. Отцу оторвало ногу», — вспоминает девушка.

В результате нападения семья лишилась не только близкого человека, но и жилья. По словам женщин, своими силами они пытались помочь раненому, однако полученные повреждения оказались слишком серьёзными. Позднее Ольгу Яблучанскую эвакуировали из Константиновки российские военнослужащие. Во время встречи с бойцами не смогла сдержать слёз. Из города тогда вывели шесть мирных жителей, а сама операция из-за угрозы беспилотников и минной опасности продолжалась почти двое суток.